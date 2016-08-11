В горах Италии рухнул спасательный вертолет24 января в 18:02
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Недалеко от погибшего отеля.
В Апеннинских горах Италии разбился спасательный вертолет, подобравший лыжника с травмой. На борту было 6 человек, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Судно потерпело крушение по пути в госпиталь, передает "Уралинформбюро". Отмечается, что оно не участвовало в спасательной операции, которая идет в том же регионе после схода лавины на отель Rigopiano 18 января. В данный момент известно о 9 погибших в этом ЧП, еще 20 сотрудников и постояльцев гостиницы считаются пропавшими без вести.
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