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Челябинец сгорел в сторожевой будке24 января в 20:14

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На автостоянке.

В ночь на 24 января в Челябинске на автостоянке в сторожевой будке сгорел человек. Очевидец сообщил пожарным о возгорании в 00.24.

Спустя 5 минут на место прибыли два отделения пожарно-спасательной части. Огонь бушевал внутри металлической конструкции размером 2 на 2 метра.

"Подача электропитания внутрь будки была выполнены напрямую от линии электропередачи напряжением 380 В, в связи с чем пожарные не могли самостоятельно отключить его. Распространение огня было остановлено уже через 2 минуты, однако подавать воду внутрь будки было нельзя по требованиям безопасности (из-за высокого напряжения)", - пояснили "Уралинформбюро" в областном ГУ МЧС.

Энергослужба прибыла на место в 1.20. После отключения подачи электропитания пожарные приступили к ликвидации последствий возгорания. В 2.28 было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Причина пожара устанавливается.

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