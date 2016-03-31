В Екатеринбурге при пожаре пострадал ребенокСегодня в 08:23
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Мальчик госпитализирован.
Вечером 24 января 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в 4-этажном доме на улице Маяковского. Горела квартира на первом этаже. Огонь повредил домашнее имущество на площади 2 квадратных метров.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, на место выезжали 4 единицы техники и 11 спасателей.
При пожаре пострадал один человек. По информации СМИ, это 9-летний мальчик, оставшийся дома один. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован.
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