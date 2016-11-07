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В Екатеринбурге дорожный конфликт обернулся стрельбой Сегодня в 11:35

  • Текст

По большегрузу.

Вечером 24 января 2017 года на Донбасской в Екатеринбурге разгорелся дорожный конфликт со стрельбой. По словам очевидцев, водитель легковушки устроил пальбу по фуре, с которой не поделил дорогу.

Грузовик двигался по Донбасской, где его подрезал автомобиль, перегородив проезд. Агрессивный водитель начал выяснять отношения с дальнобойщиком, заявляя, что тот якобы не уступил ему дорогу. По некоторым данным, зачинщик конфликта выстрелил по большегрузу.

Водитель последнего обратился в полицию. "У автомобиля заявителя выбиты фары, однако факт стрельбы мы пока не подтверждаем. Все участники конфликта установлены, в ближайшее время они будут опрошены. Проверка по данному факту продолжается", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

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