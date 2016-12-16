И повредила таз.

24 января 2017 года на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в лобовом ДТП пострадала беременная женщина, сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области.

Виновником аварии стал 19-летний молодой человек на Volkswagen Golf. Выехав на встречную полосу, он врезался в Kia Rio. Водители обеих иномарок отделались ушибами и ссадинами.

Серьезнее пострадала 33-летняя беременная женщина из Kia Rio. У нее переломы ног, а также повреждение таза. Пострадавшая находится на последних месяцах беременности.