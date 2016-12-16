В лобовом ДТП на свердловской трассе беременная женщина сломала ногиСегодня в 08:44
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И повредила таз.
24 января 2017 года на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в лобовом ДТП пострадала беременная женщина, сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области.
Виновником аварии стал 19-летний молодой человек на Volkswagen Golf. Выехав на встречную полосу, он врезался в Kia Rio. Водители обеих иномарок отделались ушибами и ссадинами.
Серьезнее пострадала 33-летняя беременная женщина из Kia Rio. У нее переломы ног, а также повреждение таза. Пострадавшая находится на последних месяцах беременности.
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