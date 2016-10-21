В Екатеринбурге сгорели 5 домовСегодня в 09:40
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В коллективных садах.
В ночь на 25 января 2017 года в Екатеринбурге произошло два пожара, в которых сгорели пять домов, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".
Первое сообщение о возгорании поступило из коллективного сада "Исеть". На площади 50 "квадратов" полыхал частный дом.
Вскоре возник пожар в саду "Визовец" - там огнем оказались охвачены сразу четыре дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте", на вызов пожарные приехали с пустыми цистернами и долго не могли найти воду.
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