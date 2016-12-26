В Красноуфимске в тройном ДТП погиб мужчинаСегодня в 09:49
- Текст
Столкнулись две легковушки и грузовик.
Днем 24 января 2017 года в Красноуфимске на улице Майской произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 21-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовым ГАЗом. От удара легковушку отбросило на Lada Kalina, стоящую на обочине.
Виновник аварии скончался на месте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:49
Екатеринбургский Академический обошел по популярности Ботанику
Среди новоселов.Сегодня в 17:46
Прививки экономят свердловскому бюджету 5 миллиардов
Отказов от вакцинации все меньше.Сегодня в 17:36
Москва даст денег на ЕКАД
В 2017 году.Сегодня в 17:26
Свердловчанин застрелил несговорчивого товарища
Из ружья.Сегодня в 17:17
В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
Его признали вменяемым.Сегодня в 17:12
Сексуальность возвращается к женщинам к 70 годам
Когда появляется время на себя.Сегодня в 17:00
В Екатеринбурге воспитанницу интерната заставляли отгонять собак
Утверждает ее мама.Сегодня в 16:48
Госдолг Среднего Урала вырос на 6 миллиардов
За 2016 год.Сегодня в 16:42
На имущество Новикова наложен арест
По ходатайству следователей.Сегодня в 16:33
"Урал" лишился обладателя Кубка УЕФА
Шох ушел по собственному желанию.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы получат квитанции за ЖКУ с расчетами по-новому
Суммы в платежках также могут измениться.Сегодня в 16:23
В накрытом лавиной итальянском отеле выжили три щенка
Надежда еще есть.Сегодня в 16:15
Тагильчане остались без отопления
При -21 на улице.Сегодня в 16:06
Пропавшую 17-летнюю екатеринбурженку нашли в Зауралье
На съемной квартире.Сегодня в 16:02
До "неликвидных" двигателей "Протонов" добрались ФСБ и СКР
Начались массовые проверки.
-
19 января в 16:13
В Челябинске иномарка переехала мужчину
На "зебре".26 декабря 2016 в 13:19
По Кудымкаром лоб в лоб столкнулись иномарки - погиб мужчина
Виновник аварии выжил.25 ноября 2016 в 10:42
В Югре в тройном ДТП на трассе погиб человек
Еще двое пострадали.21 ноября 2016 в 14:09
Челябинец погиб в тройном ДТП
Еще один человек пострадал.25 октября 2016 в 14:44
На Пермском тракте КамАЗ задавил мужчину
Стоявшего посреди дороги.Сегодня в 12:58
На Южном Урале столкнулись лесовоз и фура
Погиб человек.23 января в 17:14
В лобовом ДТП на Серовском тракте погибли 2 человека
Еще один пострадал.23 января в 16:49
На Пермском тракте КамАЗ и внедорожник разнесли легковушку
Погибли два человека.23 января в 11:41
Екатеринбуржец покалечился под колесами ВАЗа
У него тяжелая черепно-мозговая травма.20 января в 10:26
В Югре в лобовом ДТП погиб человек
Еще двое пострадали.
Главные новости
- Сегодня в 17:17В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
- Сегодня в 16:42На имущество Новикова наложен арест
- Сегодня в 16:15Тагильчане остались без отопления
- Сегодня в 15:54Урал скуют 40-градусные морозы
- Сегодня в 14:00Суд выпустил на свободу бывшего замглавы МУГИСО
Аналитика
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.