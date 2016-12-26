Столкнулись две легковушки и грузовик.

Днем 24 января 2017 года в Красноуфимске на улице Майской произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 21-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовым ГАЗом. От удара легковушку отбросило на Lada Kalina, стоящую на обочине.

Виновник аварии скончался на месте.