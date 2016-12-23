Пермяков переполошил труп возле таксиСегодня в 13:12
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Прямо на дороге.
Поздно вечером 24 января 2017 года в Перми прохожих напугал труп на улице Давыдова. О лежащем на пешеходном переходе мертвом мужчине и стоящем рядом такси сообщили очевидцы в группе "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)" соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".
Буквально через несколько минут выяснились подробности трагедии. "Мужчина с детьми собирался перейти дорогу, перед проезжей частью подскользнулся и упал, получил травмы, не дождавшись скории скончался на месте. Таксисты там были изза припаркованного рядом автомобиля дабы проверить что там случилось и не их ли коллегу убили. Все просто. Мужчине было порядка 65 лет. Надеюсь ваше любопытство удовлетворил полностью", - написал один из пользователей (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
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