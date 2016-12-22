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На трассе М5 "Урал" в ДТП со снегоуборщиком погибли 4 человекаСегодня в 10:54

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Легковушка влетела в КамАЗ.

Поздним вечером 24 января 2017 года на 1827 километре трассы М5 "Урал" (Челябинская область) произошло ДТП с участием снегоуборочного КамАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 29-летний водитель Kia Rio на большой скорости врезался в попутный грузовик, который убирал снег. От удара легковушка вылетела в кювет - ее водитель и три пассажира скончались на месте.

У КамАЗа оторвалось колесо и отлетело на "Ладу". Ее водитель потерял управление и врезался в металлический отбойник. Обошлось без серьезных травм.

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