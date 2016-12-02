За ним недосмотрела соседка.

24 января 2017 года в 22.30 в Челябинске автомобилистка заметила на улице 5-летнего мальчика, который шел совершенно один. Женщина посадила ребенка к себе в машину и отвезла в отдел полиции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Через 15 минут в полицию позвонила мать, потерявшая сына. Как оказалось, женщина ушла в магазин, а мальчика оставила под присмотром престарелой соседки. Когда та отвлеклась, ребенок вышел на улицу. Семья благополучная и на учете не состоит. Ребенка вернули матери и провели с ней профилактическую беседу.

Подобный случай был и в Екатеринбурге. В ночь на 18 января 2017 года в одиночку по городу ходила первоклассница. Девочка перепутала ночь с утром и ушла в школу, пока дедушка с бабушкой спали. Не попав на уроки, она вернулась к дому, но дверь подъезда была закрыта - проезжавший мимо автомобилист автомобилист отогрел девочку и передал полицейским.

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