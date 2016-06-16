Находящуюся при смерти пермячку 3 часа возили в автобусеСегодня в 14:12
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Никто и не подумал вызвать скорую.
Пермяк обвиняет перевозчика - ООО "Дизель" - в смерти супруги. Трагедия произошла в январе 2017 года. Женщина, возвращаясь с работы, села в автобус №77. Ей стало плохо, но скорую пострадавшей никто не вызвал. Кондуктор посчитал, что женщина пьяна и в течение трех часов ездил с ней по маршруту.
Родственникам удалось найти пермячку только около полуночи. Прямо из автобуса ее в бессознательном состоянии увезли в реанимацию с инсультом. Утром она скончалась.
Как сообщили "Уралинформбюро" в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, супруг погибшей обратился за помощью. Омбудсмен Татьяна Марголина направила обращение в полицию с просьбой дать оценку бездействию сотрудников транспортного предприятия.
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