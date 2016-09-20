В Магнитогорске нашли тела двух маршрутчиковСегодня в 13:01
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В гараже.
В Магнитогорске следователи разбираются в причинах гибели двух водителей маршрутного такси. Их тела нашли утром 24 января 2017 года в ремонтном боксе на улице Бехтерева.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по предварительным данным, мужчины отравились выхлопными газами. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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