В гараже.

В Магнитогорске следователи разбираются в причинах гибели двух водителей маршрутного такси. Их тела нашли утром 24 января 2017 года в ремонтном боксе на улице Бехтерева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по предварительным данным, мужчины отравились выхлопными газами. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.