На Южном Урале столкнулись лесовоз и фураСегодня в 12:58
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Погиб человек.
В ночь на 25 января 2017 года на трассе в Ашинском районе столкнулись два большегруза.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе поисково-спасательной службы Челябинской области, КамАЗ-лесовоз спускался с горки. Навстречу ехали две фуры. Первая забуксовала - водитель второй пошел на обгон и врезался в лесовоз. От удара КамАЗ перевернулся - 25-летний водитель скончался.
Последствия аварии устраняли спасатели.
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