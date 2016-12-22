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На Южном Урале столкнулись лесовоз и фураСегодня в 12:58

  • Текст

Погиб человек.

В ночь на 25 января 2017 года на трассе в Ашинском районе столкнулись два большегруза.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе поисково-спасательной службы Челябинской области, КамАЗ-лесовоз спускался с горки. Навстречу ехали две фуры. Первая забуксовала - водитель второй пошел на обгон и врезался в лесовоз. От удара КамАЗ перевернулся - 25-летний водитель скончался.

Последствия аварии устраняли спасатели.

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