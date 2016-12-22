Погиб человек.

В ночь на 25 января 2017 года на трассе в Ашинском районе столкнулись два большегруза.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе поисково-спасательной службы Челябинской области, КамАЗ-лесовоз спускался с горки. Навстречу ехали две фуры. Первая забуксовала - водитель второй пошел на обгон и врезался в лесовоз. От удара КамАЗ перевернулся - 25-летний водитель скончался.

Последствия аварии устраняли спасатели.