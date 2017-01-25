Докинул до больницы и скрылся.

Днем 24 января 2017 года в Тюмени на улице Мориса Тореза грузовая "Газель" проехала на красный свет и сбила 18-летнюю девушку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, виновник ДТП довез пострадавшую до больницы и уехал, не сообщив об аварии в автоинспекцию. У девушки диагностировали сотрясение мозга.

Виновника аварии разыскивают. Известно, что на тенте "Газели" была надпись "Грузотакси". Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 794-588, 794-589.