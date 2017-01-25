×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Водитель "Грузотакси" сбил 18-летнюю тюменкуСегодня в 15:40

  • Текст

Докинул до больницы и скрылся.

Днем 24 января 2017 года в Тюмени на улице Мориса Тореза грузовая "Газель" проехала на красный свет и сбила 18-летнюю девушку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, виновник ДТП довез пострадавшую до больницы и уехал, не сообщив об аварии в автоинспекцию. У девушки диагностировали сотрясение мозга.

Виновника аварии разыскивают. Известно, что на тенте "Газели" была надпись "Грузотакси". Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 794-588, 794-589.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus