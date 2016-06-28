Пермяк пытался выбраться из квартиры по простыням и разбился Сегодня в 14:42
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Виновата "белочка".
В Перми разбился 61-летний пенсионер, который пытался спуститься по веревке из простыней с 9 этажа дома на Крисанова, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе регионального СУ СКР по Дзержинскому району.
Трагедия произошла вечером 24 января 2017 года. Мужчине удалось спуститься до 7 этажа. Однако веревка закончилась и пенсионер сорвался.
По какой причине мужчина решил именно так покинуть свое жилище, неизвестно. Предположительно, у него случился приступ "белой горячки".
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