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Пермяк пытался выбраться из квартиры по простыням и разбился Сегодня в 14:42

  • Текст

Виновата "белочка".

В Перми разбился 61-летний пенсионер, который пытался спуститься по веревке из простыней с 9 этажа дома на Крисанова, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе регионального СУ СКР по Дзержинскому району.

Трагедия произошла вечером 24 января 2017 года. Мужчине удалось спуститься до 7 этажа. Однако веревка закончилась и пенсионер сорвался.

По какой причине мужчина решил именно так покинуть свое жилище, неизвестно. Предположительно, у него случился приступ "белой горячки".

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