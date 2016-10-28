Пропавшую 17-летнюю екатеринбурженку нашли в ЗауральеСегодня в 16:06
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На съемной квартире.
Пропавшую 17-летнюю студентку Свердловского областного медколледжа нашли в Курганской области. Утром 25 января 2017 года ее передали родителям.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, девушка находилась с подругой на съемной квартире. Она уехала из дома 19 января из-за ссоры с родителями.
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