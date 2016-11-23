При -21 на улице.

Утром 25 января 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Тимирязева произошла серьезная коммунальная авария. Из-за порыва теплотрассы без отопления и горячей воды осталось 7 многоэтажек и 5 частных домов на Вагоностроителей, Тимирязева, Чайковского и Коминтерна.

Как пишут горожане в соцсетях, в квартирах уже остыли батареи. Если утечку не устранят в течение дня, то ночью тагильчане околеют. Сейчас на улице -21 градус, ночью столбик термометра упадет до -30.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, аварию должны устранить сегодня к 20.00.