Водитель ВАЗа и пассажирка.

25 января 2017 года около 11 часов на 1 километре трассы Нягань - Приобье (Октябрьский район) столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик Scania.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 31-летний водитель "десятки" - он не пропустил грузовик, ехавший по главной дороге.

От удара легковушка загорелась. В огне погибли водитель и его 29-летняя пассажирка.