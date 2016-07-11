В Югре грузовик снес "Ладу" - сгорели два человека25 января в 18:12
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Водитель ВАЗа и пассажирка.
25 января 2017 года около 11 часов на 1 километре трассы Нягань - Приобье (Октябрьский район) столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик Scania.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 31-летний водитель "десятки" - он не пропустил грузовик, ехавший по главной дороге.
От удара легковушка загорелась. В огне погибли водитель и его 29-летняя пассажирка.
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