Спускавшийся по кабелю екатеринбуржец сорвался с 4 этажа25 января в 18:02
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Он упал на козырек подъезда.
Днем 25 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Хрустальной (микрорайон Синие Камни) из окна 4 этажа пятиэтажки выпал 75-летний мужчина.
"Дед спускался из окна 4 этажа по интернетовскому кабелю. Сорвался и упал на козырек подъезда. Работают скорая и МЧС", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" рассказали, что мужчина выжил. Его госпитализировали в городскую больницу №36. Сейчас на месте работают полицейские. Они опрашивают очевидцев. Выясняются все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, мужчина часто уходит из дома и бродяжничает, поэтому дочь закрыла его в квартире.
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