Он упал на козырек подъезда.

Днем 25 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Хрустальной (микрорайон Синие Камни) из окна 4 этажа пятиэтажки выпал 75-летний мужчина.

"Дед спускался из окна 4 этажа по интернетовскому кабелю. Сорвался и упал на козырек подъезда. Работают скорая и МЧС", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" рассказали, что мужчина выжил. Его госпитализировали в городскую больницу №36. Сейчас на месте работают полицейские. Они опрашивают очевидцев. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, мужчина часто уходит из дома и бродяжничает, поэтому дочь закрыла его в квартире.