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В Перми пропал 17-летний подростокСегодня в 08:42

  • Текст

Его ищут почти неделю.

В Перми шестой день разыскивают 17-летнего Павла Красильникова. Юноша ушел из дома 20 января, с тех пор от него не было вестей. Информация об этом размещена в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Родители мальчика уже обратились в полицию. У подростка рост 160-165 сантиметров, волосы светлые. Он был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8-902-836-62-33, либо в полицию 02.

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