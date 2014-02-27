Его ищут почти неделю.

В Перми шестой день разыскивают 17-летнего Павла Красильникова. Юноша ушел из дома 20 января, с тех пор от него не было вестей. Информация об этом размещена в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

Родители мальчика уже обратились в полицию. У подростка рост 160-165 сантиметров, волосы светлые. Он был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8-902-836-62-33, либо в полицию 02.