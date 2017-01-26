И двумя легковушками.

В ночь на 26 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Комсомольской у концерна "Калина" произошло тройное ДТП.

По словам свидетелей аварии, Ford Focus остановился на светофоре. Ехавший следом водитель ВАЗ-2111 не затормозил и врезался в иномарку, которую отбросило на фуру DAF. Машины получили повреждения. О пострадавших информации нет.

В отделении пропаганды городской ГИБДД пока не смогли дать комментарий "Уралинформбюро".

Фото: Инцидент Екатеринбург | vk.com