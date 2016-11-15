В части под Дзержинском.

В военной части под Дзержинском обнаружен повешенным 18-летний призывник из Пластовского района Южного Урала.

Как сообщил "Уралинформбюро" челябинский правозащитник Алексей Ковалев, молодого человека нашли 27 декабря 2016 года. На его теле были обнаружены травмы, свидетельствующие о том, что призывник участвовал в драке. "Это может свидетельствовать о наличии дедовщины в части", - заключил правозащитник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Родственников о произошедшем уведомили не сразу, о ходе расследования им не рассказывают, отметил Ковалев. Он подготовил ходатайство на имя следователя о приобщении к делу результатов независимой медэкспертизы тела погибшего. Кроме того, будет направлено обращение в военную прокуратуру.

Родственники юноши и правозащитник опасаются, что дело попросту замнут.