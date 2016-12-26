В том числе двое детей.

В ночь на 26 января 2017 года в Шадринске сгорел дом на улице Карла Маркса. В огне погибла семья - 66-летний мужчина, 39-летняя женщина и двое малолетних детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в 4.20. Огонь охватил 100 "квадратов". На месте работали 38 человек и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 6.50.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что организована доследственная проверка. Выясняются причины пожара.