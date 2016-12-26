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В Шадринске заживо сгорела семья из четырех человекСегодня в 11:22

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В том числе двое детей.

В ночь на 26 января 2017 года в Шадринске сгорел дом на улице Карла Маркса. В огне погибла семья - 66-летний мужчина, 39-летняя женщина и двое малолетних детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в 4.20. Огонь охватил 100 "квадратов". На месте работали 38 человек и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 6.50.

В пресс-службе регионального СУ СКР добавили, что организована доследственная проверка. Выясняются причины пожара.

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