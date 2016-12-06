Самолет застрял в Екатеринбурге из-за примерзшей двериСегодня в 11:40
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Отогрели и полетели.
Сильный мороз утром 26 января на 2 с половиной часа задержал в Екатеринбурге лайнер "Уральских авиалиний", следовавший в Москву. Вылет отложили из-за примерзшей двери.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, для обеспечения дополнительной безопасности дверь воздушного судна отогревали. Всем пассажирам рейса U6-264 - участникам программы "Крылья" будут начислены двойные бонусы за перелет.
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