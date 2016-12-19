Которая шла в детсад.

24 января 2017 года в Камышлове на улице Молодогвардейской ВАЗ-21099 сбил 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенок шел с дедушкой в детский сад - светофор был неподалеку, но они до него не дошли. У ребенка - сотрясение мозга и ссадина на лбу.

Будет рассматриваться вопрос о привлечении законных представителей ребенка к ответственности за неисполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию.