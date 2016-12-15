Судя по всему, водой из-под крана.

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту отравления более 120 жителей города, в том числе 113 детей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, первоуральцы попали в больницу в период с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. У большинства санврачи нашли кишечные инфекции, у 6 диагноз не определен.

В анализах водопроводной воды специалисты Роспотребнадзора обнаружили ротавирус группы "А". 98% заболевших использовали некипяченую воду из-под крана.

Дело заведено по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).