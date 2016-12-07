На югорской трассе в ДТП пострадали 6 человекСегодня в 13:14
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Столкнулись две легковушки.
25 января 2017 года на 53 километре трассы Сургут - Когалым (Сургутский район) столкнулись Skoda Yeti и Toyota Avensis.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 56-летний водитель Skoda не справился с управлением. Пострадали шесть человек - оба водителя и их пассажиры.
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