Тюменца едва не сбила машина ГИБДДСегодня в 17:00
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На пешеходном переходе.
Днем 25 января 2017 года в Тюмени машина ДПС едва не сбила пешехода на "зебре". Инцидент на улице 30 лет Победы попал в объектив видеорегистратора. Запись выложена на YouTube, передает "Уралинформбюро".
В городской ГИБДД отметили, что мужчина лишь ударил сумкой по зеркалу патрульного автомобиля, сам он не пострадал. В произошедшем виноваты оба - и пешеход, и водитель. Первый шагнул на дорогу из-за стоящего транспорта, и оба не убедились в безопасности своих маневров, пишет 72.ru.
Действия сотрудников ГИБДД получат оценку в ходе проверки.
Видео: Виталий Ланга, YouTube
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