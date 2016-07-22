На пешеходном переходе.

Днем 25 января 2017 года в Тюмени машина ДПС едва не сбила пешехода на "зебре". Инцидент на улице 30 лет Победы попал в объектив видеорегистратора. Запись выложена на YouTube, передает "Уралинформбюро".

В городской ГИБДД отметили, что мужчина лишь ударил сумкой по зеркалу патрульного автомобиля, сам он не пострадал. В произошедшем виноваты оба - и пешеход, и водитель. Первый шагнул на дорогу из-за стоящего транспорта, и оба не убедились в безопасности своих маневров, пишет 72.ru.

Действия сотрудников ГИБДД получат оценку в ходе проверки.

Видео: Виталий Ланга, YouTube