Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу М5 "Урал" Сегодня в 16:37
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Образовалась многокилометровая пробка.
Днем 26 января 2017 года на трассе М5 "Урал" в Чебаркульском районе столкнулись две фуры и легковушка. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".
От удара с легковушкой один из большегрузов упал на бок, перекрыв полосу. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.
Официальных комментариев пока нет. Есть ли пострадавшие, неизвестно. По словам южноуральцев, аварию мог спровоцировать обильный снегопад, не прекращающийся со вчерашнего дня.
Видео: Ильнур Фахретдинов
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