Образовалась многокилометровая пробка.

Днем 26 января 2017 года на трассе М5 "Урал" в Чебаркульском районе столкнулись две фуры и легковушка. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

От удара с легковушкой один из большегрузов упал на бок, перекрыв полосу. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Официальных комментариев пока нет. Есть ли пострадавшие, неизвестно. По словам южноуральцев, аварию мог спровоцировать обильный снегопад, не прекращающийся со вчерашнего дня.

Видео: Ильнур Фахретдинов