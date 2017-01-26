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В Пензе прогремел взрыв на ТЭЦ-1Сегодня в 17:47

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Погиб рабочий.

Днем 26 января 2017 года на ТЭЦ-1 в Пензе над турбиной №5 на площади 200 квадратных метров обвалилась кровля. По предварительным данным, причиной этого стал взрыв газовоздушной смеси. Здание на улице Новочеркасской, 1 частично разрушено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

Погиб 52-летний сварщик. Есть информация о еще одном пострадавшем.

"На объекте проводилась сварка, предварительно, с нарушениями техники безопасности и соответствующей технологии, что могло спровоцировать детонацию", - заявил источник в службах технического надзора области "Интерфаксу".

По данным энергетиков, произошедшее не повлияло на теплоснабжение города.

Пензенская ТЭЦ-1 запущена в эксплуатацию в 1943 году. Ее установленная электрическая мощность — 385 МВт, тепловая — 1168 Гкал/час.

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