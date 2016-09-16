Она пропала полгода назад.

Расследованием исчезновения в Екатеринбурге 32-летней сотрудницы Россельхозбанка Дарьи Тягуновой занялся следственный комитет.

"В ситуации разбирается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга. Дополнительная информация появится примерно через месяц", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Женщина пропала вечером 5 августа 2016 года, после того как ушла из дома на улице Громова, поссорившись с сожителем. Никакой информации о екатеринбурженке нет до сих пор, о ходе розыскных мероприятий отказываются рассказывать в интересах следствия.

По данным местных СМИ, возбуждено уголовное дело об убийстве, однако в следственном комитете эту информацию не подтверждают и не опровергают.

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