СКР подключился к поиску сотрудницы Россельхозбанка в ЕкатеринбургеСегодня в 19:03
- Текст
Она пропала полгода назад.
Расследованием исчезновения в Екатеринбурге 32-летней сотрудницы Россельхозбанка Дарьи Тягуновой занялся следственный комитет.
"В ситуации разбирается следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга. Дополнительная информация появится примерно через месяц", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.
Женщина пропала вечером 5 августа 2016 года, после того как ушла из дома на улице Громова, поссорившись с сожителем. Никакой информации о екатеринбурженке нет до сих пор, о ходе розыскных мероприятий отказываются рассказывать в интересах следствия.
По данным местных СМИ, возбуждено уголовное дело об убийстве, однако в следственном комитете эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Новости по теме:
В Екатеринбурге почти месяц ищут пропавшую работницу Россельхозбанка
В Екатеринбурге седьмой день ищут сотрудницу Россельхозбанка
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
Южноуральские чиновники отделались условными сроками за стрельбу в лагере
"Орленок".Сегодня в 19:37
В Екатеринбурге 13-летний подросток едва не покончил с собой
Из-за девушки.Сегодня в 19:27
"ГейЛокатор" признал Екатеринбург опасным
Сексуальная жизнь уже не тайна.Сегодня в 19:18
Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машины
Которую приставы запретили продавать.Сегодня в 19:14
Житель Богдановича убил 3-месячную дочь
Ему грозит пожизненное заключение.Сегодня в 19:13
Главы свердловских городов отчитались перед губернатором
Об успехах и планах.Сегодня в 19:07
Штаб Навального в Екатеринбурге откроется через месяц
На зарплату посадят до 4 человек.Сегодня в 19:03
СКР подключился к поиску сотрудницы Россельхозбанка в Екатеринбурге
Она пропала полгода назад.Сегодня в 18:58
На месте чадящего разреза в Коркино будет пруд
Общественная палата дала добро.Сегодня в 18:56
Екатеринбурженка попала под колеса автомобиля
Перебегая дорогу в неположенном месте.Сегодня в 18:51
Свердловчанке предъявлено обвинение в жестоком убийстве
И краже.Сегодня в 18:38
В России под суд пошло более 13 000 коррупционеров
Выявлен ущерб на 3,6 миллиарда рублей.Сегодня в 18:32
Наркодельцов Южного Урала покарает "Гром"
ГУ МВД создает свой спецназ.Сегодня в 18:29
Челябинские депутаты похвастаются доходами раньше срока
К 1 марта.Сегодня в 18:28
Тоболяк поплатится за угрозы судье
Который оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
-
Сегодня в 16:56
Екатеринбуржец убил брата и бегал по подъезду с молотком
На Уралмаше.Сегодня в 12:22
Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
Его обвиняют в 6-миллионной взятке.17 января в 18:30
СКР разбирается в истории с протащившим инспектора екатеринбуржцем
Он арестован на 12 суток.16 сентября 2016 в 11:08
Алексей Дутов поехал сдаваться следователям
Он озвучил свою версию "цыганской" перестрелки.26 августа 2016 в 13:44
В Екатеринбурге почти месяц ищут пропавшую работницу Россельхозбанка
Девушка исчезла после ссоры с мужем.12 августа 2016 в 10:16
В Екатеринбурге седьмой день ищут сотрудницу Россельхозбанка
Никакой информации о девушке до сих пор нет.20 июля 2016 в 16:20
В Югре третью неделю ищут двух пропавших
Они исчезли в один день.23 декабря 2015 в 14:22
Суд заочно арестовал Ходорковского
Бизнесмена объявили в международный розыск.10 сентября 2015 в 18:59
В Екатеринбурге азиат пытался изнасиловать девушку на остановке
Потерпевшая дала отпор.09 июля 2015 в 17:47
На Южном Урале подстрелили депутата
Сейчас жизнь парламентария вне опасности.
Главные новости
- Сегодня в 18:03Бизнесмен из Подмосковья пытался подкупить полковника свердловской полиции
- Сегодня в 17:55В Екатеринбурге "гроза с Пионерского" сдался следователям
- Сегодня в 17:21Модельная сказка про бытовуху на подиуме
- Сегодня в 16:56Екатеринбуржец убил брата и бегал по подъезду с молотком
- Сегодня в 16:37Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу М5 "Урал"
Аналитика
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.