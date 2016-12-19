Екатеринбурженка попала под колеса автомобиляСегодня в 18:56
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Перебегая дорогу в неположенном месте.
В 16.45 26 января 2017 года в Екатеринбурге около дома №18 по улице Декабристов попала под колеса женщина. Как сообщают в соцсетях очевидцы, она перебегала дорогу в неположенном месте. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.
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