Перебегая дорогу в неположенном месте.

В 16.45 26 января 2017 года в Екатеринбурге около дома №18 по улице Декабристов попала под колеса женщина. Как сообщают в соцсетях очевидцы, она перебегала дорогу в неположенном месте. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.