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В Екатеринбурге 13-летний подросток едва не покончил с собойСегодня в 19:37

  • Текст

Из-за девушки.

В Екатеринбурге едва не свел счеты с жизнью 13-летний мальчик. Учащийся 7 класса услышал от друзей, что девушка, которая ему нравится, гуляет с другим. По возвращении домой он попытался совершить суицид. Однако подростка остановила подруга матери, которая приглядывала за ним, поскольку сама мать была в командировке.

"Женщина вызвала неотложку. Мальчика оперативно госпитализировали, и сейчас ему оказывают помощь. Сыщики установили, что семья и сам ребёнок на учёте ранее не состояли. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение", - прокомментировал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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