В Югре автобус с вахтовиками напоролся на грузовикСегодня в 08:14
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Погиб человек.
26 января 2017 года в Югре на 7 километре автодороги Южно-Сургутского месторождения вахтовый автобус врезался в грузовик, груженный трубами. Большегруз стоял на обочине.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, 6 вахтовиков получили травмы.
Между тем СМИ сообщают о 8 пострадавших. Семь из них с травмами легкой и средней степени тяжести направлены в Нефтеюганск. Одного в тяжелом состоянии отвезли в травмцентр Сургута.
Остальных рабочих резервным автобусом доставили в Нефтеюганск.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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