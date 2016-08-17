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В Югре автобус с вахтовиками напоролся на грузовикСегодня в 08:14

  • Текст

Погиб человек.

26 января 2017 года в Югре на 7 километре автодороги Южно-Сургутского месторождения вахтовый автобус врезался в грузовик, груженный трубами. Большегруз стоял на обочине.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, 6 вахтовиков получили травмы.

Между тем СМИ сообщают о 8 пострадавших. Семь из них с травмами легкой и средней степени тяжести направлены в Нефтеюганск. Одного в тяжелом состоянии отвезли в травмцентр Сургута.

Остальных рабочих резервным автобусом доставили в Нефтеюганск.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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