Запнувшись о гвоздь.

Южноуральские следователи проверят информацию о девочке, которая, по сообщениям СМИ, в конце 2016 года сломала обе руки на уроке физкультуры в одной из школ Курчатовского района Челябинска.

По предварительным данным, школьница травмировалась, ударившись о стену. Якобы девочка разбежалась и не удержала равновесие, запнувшись о гвоздь. У ребенка диагностировали двойной перелом на правой руке и еще один на левой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.