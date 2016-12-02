Челябинская школьница сломала руки на уроке физкультурыСегодня в 08:52
- Текст
Запнувшись о гвоздь.
Южноуральские следователи проверят информацию о девочке, которая, по сообщениям СМИ, в конце 2016 года сломала обе руки на уроке физкультуры в одной из школ Курчатовского района Челябинска.
По предварительным данным, школьница травмировалась, ударившись о стену. Якобы девочка разбежалась и не удержала равновесие, запнувшись о гвоздь. У ребенка диагностировали двойной перелом на правой руке и еще один на левой.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:51
Жильцы челябинского общежития возобновили голодовку
Власти отказались помогать с приватизацией.Сегодня в 12:43
В Венеции под смех туристов утонул беженец из Африки
Никто не попытался ему помочь.Сегодня в 12:40
Южный Урал попал в пятерку самых криминальных регионов
За год совершено 64,5 тысячи преступлений.Сегодня в 12:34
В Тюмени нашли пропавших 13-летних подруг
Они пять дней гуляли с друзьями.Сегодня в 12:28
Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
Холода отступили.Сегодня в 12:21
Тюменцев подсаживали на сивуху от имени покойницы
Хозяйка магазина скончалась 3 года назад.Сегодня в 12:08
Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду
Не удается найти даже место порыва.Сегодня в 12:05
Экс-депутаты Госдумы "сдают" Януковича украинцам
Пакуя чемоданы в Киев.Сегодня в 11:41
Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
На скамье подсудимых - 4 человека.Сегодня в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.Сегодня в 11:28
Пермские "медведи" обновили состав президиума политсовета
И определились с постоянными комиссиями.Сегодня в 11:23
Прокуроры нашли в Новолялинском водоканале денежную "утечку"
Средства уводили с 2014 года.Сегодня в 11:10
В центре Екатеринбурга столкнулись 2 маршрутки и иномарка
Заблокировав трамвайные пути.Сегодня в 11:09
Samsung вслед за Apple снизит цены в России
На 5-10%.Сегодня в 11:05
Госдума будет стоить россиянам 10 миллиардов
Помощников у депутатов все больше.
-
02 декабря 2016 в 12:29
В челябинской больнице скончался новорожденный
Ведется проверка.10 ноября 2016 в 14:20
В Челябинске мужчина напал на 10-летнюю девочку на остановке
Пытаясь ее утащить.20 октября 2016 в 16:03
Челябинских полицейских заподозрили в "сливе" трупов
Похоронщикам.28 сентября 2016 в 11:29
В Челябинске автомобилист изнасиловал попутчицу
Продержав ее взаперти всю ночь.21 сентября 2016 в 11:04
Коллекторы атаковали вторую школу в Челябинске
Ими займется прокуратура.19 июля 2016 в 11:25
Ребенок проломил голову в челябинском торговом центре
Упав с эскалатора.10 июня 2016 в 13:03
В Миассе студентка выпала из окна в день сдачи диплома
Она готовилась к защите всю ночь.17 мая 2016 в 10:06
За "Доброго волшебника" в Сургуте взялся глава СКР
Возбуждено уголовное дело.04 апреля 2013 в 16:42
В южноуральских школах нашли "метеоритный" мусор
Прокуратура указала на осколки и рамы, валявшиеся около образовательных учреждений.Сегодня в 10:59
В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
В подъезде многоэтажки.
Главные новости
- Сегодня в 12:28Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
- Сегодня в 11:41Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
- Сегодня в 10:59В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
- Сегодня в 08:52Челябинская школьница сломала руки на уроке физкультуры
- Сегодня в 08:36Россияне мечтают о пенсии в 30 тысяч рублей
Аналитика
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.