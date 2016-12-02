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Челябинская школьница сломала руки на уроке физкультурыСегодня в 08:52

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Запнувшись о гвоздь.

Южноуральские следователи проверят информацию о девочке, которая, по сообщениям СМИ, в конце 2016 года сломала обе руки на уроке физкультуры в одной из школ Курчатовского района Челябинска.

По предварительным данным, школьница травмировалась, ударившись о стену. Якобы девочка разбежалась и не удержала равновесие, запнувшись о гвоздь. У ребенка диагностировали двойной перелом на правой руке и еще один на левой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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