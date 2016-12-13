В Прикамье большегруз раздавил иномарку с 4 людьмиСегодня в 08:51
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Обстоятельства ДТП выясняются.
Вечером 26 января на трассе в Пермском крае столкнулись большегруз и Nissan. ДТП произошло в Очерском районе на 398 километре автодороги "Подъезд к Перми от М7 Волга".
По предварительной информации, мужчина на Nissan выехал на встречку, где попал под большегруз Scania.
35-летний водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте. 42-летняя женщина из Nissan была госпитализирована в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Пермскому краю
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