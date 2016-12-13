×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье большегруз раздавил иномарку с 4 людьмиСегодня в 08:51

  • Текст

Обстоятельства ДТП выясняются.

Вечером 26 января на трассе в Пермском крае столкнулись большегруз и Nissan. ДТП произошло в Очерском районе на 398 километре автодороги "Подъезд к Перми от М7 Волга".

По предварительной информации, мужчина на Nissan выехал на встречку, где попал под большегруз Scania.

35-летний водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте. 42-летняя женщина из Nissan была госпитализирована в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Пермскому краю

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus