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15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбыСегодня в 11:33

Девочка "мстила" родителям.

15-летняя екатеринбургская школьница подняла на уши спецслужбы. Вечером 26 января 2017 года она уселась на карниз 9 этажа жилого дома на Бахчиванджи, 22а после ссоры с родителями. В пресс-группе УМВД по уральской столице "Уралинформбюро" пояснили, что девочка хотела привлечь к себе внимание и через несколько минут сама вернулась в квартиру.

Однако очевидцы уже вызвали полицию и спасателей. Правоохранители опросили всех участников конфликта. По данным полицейских, семья характеризуется положительно и на учете не стоит.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
и чо? Сегодня в 12:00

Эстремалка насмотрелась видяшек в инете. Кстати, я в её возрасте тоже сидела на окне на 8 этаже, только ногами в квартиру, а просто так, типа, для балдежа. Родители об этом и не знали, а то я сразу получила бы от них такой втык, что навсегда забыла бы как подходить к окну. Мне сейчас 55, но я помню как я балдела тогда, сидя не окне. Нехорошо, конечно, поступала. Но тогда не было повышенного внимания к чужой жизни, одновременно с диким эгоизмом, как сейчас. Если бы кто увидел, что подросток сидит так на окне на высоком этаже, то сразу бы доложили родителям, но в милицию по такому поводу точно бы не побежали. А нонче всё по-другому. Вместо того, чтобы подняться в квартиру, позвонить и предупредить родителей, "бдительные граждане" стучат в полицию, зная, что сейчас ювеналка может сдуру очень сильно навредить этой семье, а потом такие "бдительные граждане" будут злорадствовать от удовольствия.

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