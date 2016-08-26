Девочка "мстила" родителям.

15-летняя екатеринбургская школьница подняла на уши спецслужбы. Вечером 26 января 2017 года она уселась на карниз 9 этажа жилого дома на Бахчиванджи, 22а после ссоры с родителями. В пресс-группе УМВД по уральской столице "Уралинформбюро" пояснили, что девочка хотела привлечь к себе внимание и через несколько минут сама вернулась в квартиру.

Однако очевидцы уже вызвали полицию и спасателей. Правоохранители опросили всех участников конфликта. По данным полицейских, семья характеризуется положительно и на учете не стоит.