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Екатеринбуржцы с Уктуса второй день сидят без отопленияСегодня в 09:49

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Из-за коммунальной аварии.

Екатеринбуржцы, проживающие в доме №7 по улице Самолетной, со вчерашнего дня сидят без отопления. При этом ночью столбик термометра опускался до минус 20 градусов, с утра температура составляла 15 градусов ниже нуля.

По данным ЕДДС, батареи начали остывать в 14.15 26 января 2017 года из-за порыва на тепломагистрали. Сейчас ведется поиск места утечки.

Скорее всего, аварию устранят только к вечеру, передает "Уралинформбюро".

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