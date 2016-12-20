Из-за коммунальной аварии.

Екатеринбуржцы, проживающие в доме №7 по улице Самолетной, со вчерашнего дня сидят без отопления. При этом ночью столбик термометра опускался до минус 20 градусов, с утра температура составляла 15 градусов ниже нуля.

По данным ЕДДС, батареи начали остывать в 14.15 26 января 2017 года из-за порыва на тепломагистрали. Сейчас ведется поиск места утечки.

Скорее всего, аварию устранят только к вечеру, передает "Уралинформбюро".