Екатеринбуржцы с Уктуса второй день сидят без отопленияСегодня в 09:49
- Текст
Из-за коммунальной аварии.
Екатеринбуржцы, проживающие в доме №7 по улице Самолетной, со вчерашнего дня сидят без отопления. При этом ночью столбик термометра опускался до минус 20 градусов, с утра температура составляла 15 градусов ниже нуля.
По данным ЕДДС, батареи начали остывать в 14.15 26 января 2017 года из-за порыва на тепломагистрали. Сейчас ведется поиск места утечки.
Скорее всего, аварию устранят только к вечеру, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:51
Жильцы челябинского общежития возобновили голодовку
Власти отказались помогать с приватизацией.Сегодня в 12:43
В Венеции под смех туристов утонул беженец из Африки
Никто не попытался ему помочь.Сегодня в 12:40
Южный Урал попал в пятерку самых криминальных регионов
За год совершено 64,5 тысячи преступлений.Сегодня в 12:34
В Тюмени нашли пропавших 13-летних подруг
Они пять дней гуляли с друзьями.Сегодня в 12:28
Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
Холода отступили.Сегодня в 12:21
Тюменцев подсаживали на сивуху от имени покойницы
Хозяйка магазина скончалась 3 года назад.Сегодня в 12:08
Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду
Не удается найти даже место порыва.Сегодня в 12:05
Экс-депутаты Госдумы "сдают" Януковича украинцам
Пакуя чемоданы в Киев.Сегодня в 11:41
Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
На скамье подсудимых - 4 человека.Сегодня в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.Сегодня в 11:28
Пермские "медведи" обновили состав президиума политсовета
И определились с постоянными комиссиями.Сегодня в 11:23
Прокуроры нашли в Новолялинском водоканале денежную "утечку"
Средства уводили с 2014 года.Сегодня в 11:10
В центре Екатеринбурга столкнулись 2 маршрутки и иномарка
Заблокировав трамвайные пути.Сегодня в 11:09
Samsung вслед за Apple снизит цены в России
На 5-10%.Сегодня в 11:05
Госдума будет стоить россиянам 10 миллиардов
Помощников у депутатов все больше.
-
20 декабря 2016 в 15:19
Екатеринбуржцам на Юго-Западе начали возвращать тепло
Систему полностью заполнят в ближайшие часы.14 декабря 2016 в 13:11
Камышловцы едва не замерзли в собственных квартирах
В 20-градусную стужу.23 ноября 2016 в 18:30
Екатеринбуржцы на Вторчермете второй день сидят без отопления
Управляющая компания не в курсе.18 ноября 2016 в 11:18
Екатеринбуржцам с Эльмаша вернут отопление к полудню
Аварийная бригада работала всю ночь.20 апреля 2016 в 09:33
Центр Перми залило кипятком
Проезжую часть перекрыли.27 января 2016 в 11:20
Лопнувшую тепломагистраль в Челябинске прорвало сразу после ремонта
В домах второй день холодные батареи.26 января 2016 в 18:09
Жители Каменска-Уральского неделю мерзли в своих домах
Из-за протечки котла.12 января 2016 в 14:04
Жители екатеринбургского ВИЗа мерзнут в квартирах
Из-за коммунальной аварии.17 декабря 2015 в 17:58
Жителям южноуральской Аши вернули свет и тепло
Пропавшие из-за обледенения ЛЭП.04 декабря 2015 в 09:59
У екатеринбуржцев на Химмаше начали нагреваться батареи
Без тепла они провели две ночи.
Главные новости
- Сегодня в 12:28Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
- Сегодня в 11:41Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
- Сегодня в 10:59В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
- Сегодня в 08:52Челябинская школьница сломала руки на уроке физкультуры
- Сегодня в 08:36Россияне мечтают о пенсии в 30 тысяч рублей
Аналитика
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.