Заблокировав трамвайные пути.

Вечером 26 января 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова столкнулись 2 микроавтобуса и иномарка.

По данным очевидцев, водитель маршрутки №14 въехал в иномарку, после чего его отбросило на микроавтобус №24.

Авария произошла прямо на трамвайных путях, из-за чего движение по ним было заблокировано, передает "Уралинформбюро".