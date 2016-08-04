В центре Екатеринбурга столкнулись 2 маршрутки и иномаркаСегодня в 11:10
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Заблокировав трамвайные пути.
Вечером 26 января 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова столкнулись 2 микроавтобуса и иномарка.
По данным очевидцев, водитель маршрутки №14 въехал в иномарку, после чего его отбросило на микроавтобус №24.
Авария произошла прямо на трамвайных путях, из-за чего движение по ним было заблокировано, передает "Уралинформбюро".
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