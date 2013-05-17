В Венеции под смех туристов утонул беженец из АфрикиСегодня в 12:43
- Текст
Никто не попытался ему помочь.
На середине Большого канала Венеции под хохот и оскорбительные выкрики толпы утонул беженец из Гамбии. Множество людей снимали происходящее, сообщает Independent.
На видео, размещенном на YouTube, слышны выкрики: "Давай, отправляйся домой!", "Да он тупой! Хочет смерти", передает "Уралинформбюро".
Утопающему все же сбросили три спасательных круга, но он не сумел добраться до них. Если бы кто-нибудь из очевидцев пришел на помощь молодому человеку, трагедии удалось бы избежать.
По предварительным данным, погиб 22-летний гамбиец Патех Сабалли. Он прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:43
В Венеции под смех туристов утонул беженец из Африки
Никто не попытался ему помочь.Сегодня в 12:40
Южный Урал попал в пятерку самых криминальных регионов
За год совершено 64,5 тысячи преступлений.Сегодня в 12:34
В Тюмени нашли пропавших 13-летних подруг
Они пять дней гуляли с друзьями.Сегодня в 12:28
Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
Холода отступили.Сегодня в 12:21
Тюменцев подсаживали на сивуху от имени покойницы
Хозяйка магазина скончалась 3 года назад.Сегодня в 12:08
Коркинцам третьи сутки не могут вернуть воду
Не удается найти даже место порыва.Сегодня в 12:05
Экс-депутаты Госдумы "сдают" Януковича украинцам
Пакуя чемоданы в Киев.Сегодня в 11:41
Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
На скамье подсудимых - 4 человека.Сегодня в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.Сегодня в 11:28
Пермские "медведи" обновили состав президиума политсовета
И определились с постоянными комиссиями.Сегодня в 11:23
Прокуроры нашли в Новолялинском водоканале денежную "утечку"
Средства уводили с 2014 года.Сегодня в 11:10
В центре Екатеринбурга столкнулись 2 маршрутки и иномарка
Заблокировав трамвайные пути.Сегодня в 11:09
Samsung вслед за Apple снизит цены в России
На 5-10%.Сегодня в 11:05
Госдума будет стоить россиянам 10 миллиардов
Помощников у депутатов все больше.Сегодня в 10:59
В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
В подъезде многоэтажки.
-
17 мая 2013 в 16:49
Дорогое удовольствие для туристов - тон в Европе задает Венеция
Романтический город на воде разорительнее других для путешественников.
Главные новости
- Сегодня в 12:28Екатеринбуржцев ждут теплые бесснежные выходные
- Сегодня в 11:41Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
- Сегодня в 10:59В Челябинске педофил напал на 8-летнюю девочку
- Сегодня в 08:52Челябинская школьница сломала руки на уроке физкультуры
- Сегодня в 08:36Россияне мечтают о пенсии в 30 тысяч рублей
Аналитика
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.