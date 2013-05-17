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В Венеции под смех туристов утонул беженец из АфрикиСегодня в 12:43

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Никто не попытался ему помочь.

На середине Большого канала Венеции под хохот и оскорбительные выкрики толпы утонул беженец из Гамбии. Множество людей снимали происходящее, сообщает Independent.

На видео, размещенном на YouTube, слышны выкрики: "Давай, отправляйся домой!", "Да он тупой! Хочет смерти", передает "Уралинформбюро".

Утопающему все же сбросили три спасательных круга, но он не сумел добраться до них. Если бы кто-нибудь из очевидцев пришел на помощь молодому человеку, трагедии удалось бы избежать.

По предварительным данным, погиб 22-летний гамбиец Патех Сабалли. Он прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.

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