Никто не попытался ему помочь.

На середине Большого канала Венеции под хохот и оскорбительные выкрики толпы утонул беженец из Гамбии. Множество людей снимали происходящее, сообщает Independent.

На видео, размещенном на YouTube, слышны выкрики: "Давай, отправляйся домой!", "Да он тупой! Хочет смерти", передает "Уралинформбюро".

Утопающему все же сбросили три спасательных круга, но он не сумел добраться до них. Если бы кто-нибудь из очевидцев пришел на помощь молодому человеку, трагедии удалось бы избежать.

По предварительным данным, погиб 22-летний гамбиец Патех Сабалли. Он прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.