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Коркинцам третьи сутки не могут вернуть водуСегодня в 12:08

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Не удается найти даже место порыва.

С 25 января 2017 года жители Коркино маются без холодной воды. Она пропала после аварии на старом водоводе в районе гаражного кооператива №5.

Коммунальщики уже разобрали не используемые железнодорожные рельсы, чтобы подобраться к лопнувшей трубе. Однако, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе местной администрации, место порыва до сих пор не найдено. Осложняет ситуацию то, что вода в районе повреждения прибывает очень быстро и откачивать ее не успевают.

Аварийные бригады работают круглосуточно. Задействовано 15 единиц техники, в том числе специализированный транспорт МЧС Коркинской и Розинской пожарных частей, а также пожарная машина из Копейска.

Запастись водой горожане могут на колонках в районе бывшего техникума пищевой промышленности. Кроме того, предпринимателям рекомендовано увеличить продажи бутилированной воды без повышения цен.

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