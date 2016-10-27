Интим-паблик тагильских школьников "затаился" на времяСегодня в 13:27
- Текст
Переключившись на мультики.
В группе соцсети "ВКонтакте", где тагильские школьники выкладывали интимные фото, удалены все снимки и записи, передает "Уралинформбюро".
Администратор паблика разместил на стене мультфильмы, а в новостях закрепил сообщение: "Внимание я обращаюсь к учителям, чиновникам и родителям. Эта группа, не была создана для обмена интим фото. Эта группа была создана, для обменом информации о определенном человеке. Те сплетни на сайтах это, все ложь! Мы отчистили историю группы. Но мы, на этом не остановимся! Если я, админ VGNK OFFICIAL удалю, данную группу то, появится еще больше групп, на данные темы! Поэтому я группу удалять не собираюсь!" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
В группе состоит более 1200 человек. Школьники выкладывали откровенные снимки, которые сопровождали интимными подробностями. В СМИ поднялась шумиха, после чего полиция организовала проверку.
Однако, судя по всему, рано или поздно группа вернется к прежнему контенту. Об этом намекнул администратор, который посоветовал одному из подписчиков, недовольному мультиками, "просто подождать".
Новости по теме:
В Нижнем Тагиле школьники выложили в Сеть интимные фото
Полиция разбирается с интимной фотосессией тагильских школьников
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Екатеринбурге в ДТП на трассе пострадали 3 человека
Они госпитализированы.Сегодня в 19:33
На екатеринбургском Уралмаше трамвай сошел с рельсов
Движение встало.Сегодня в 19:12
В Челябинске сразятся боксеры мирового уровня
Штырков и Айвел.Сегодня в 18:34
Пермяк взял в банке кредит для взятки гаишнику
В 40 тысяч рублей.Сегодня в 18:27
Прием первоклассников в Югре начнется раньше срока
Для удобства родителей.Сегодня в 18:20
"Заложников" челябинского зверинца спасет прокуратура
Животные - в невыносимых условиях.Сегодня в 18:17
Тушить свалку под Верхней Пышмой помогут специалисты из Краснодара
Советом.Сегодня в 18:09
Уральские дети бросаются под колеса машин
Включаясь в опасную игру.Сегодня в 18:01
Екатеринбургские пенсионеры устроят "прощальный" митинг
Отправившись в последний льготный рейс.Сегодня в 17:57
В сургутской спецшколе вскрылись новые факты насилия
Над воспитанниками.Сегодня в 17:51
Екатеринбургская прокуратура проверит "косящих" под МУП похоронщиков
По жалобе мэрии.Сегодня в 17:46
6-летняя челябинка пострадала в массовом ДТП с троллейбусом
Ее госпитализировали.Сегодня в 17:44
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на Сицилию
На лето.Сегодня в 17:42
Суд разобрался со стрелявшим по такси пермяком
Он отделался штрафом.Сегодня в 17:38
Свердловские медики получили 14 карет скорой помощи
С расширенным набором оборудования.
-
Сегодня в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.24 января в 13:37
Полиция разбирается с интимной фотосессией тагильских школьников
В Сети.19 января в 09:17
В екатеринбургском лицее на первоклассницу упал светильник
На уроке.27 октября 2016 в 14:29
13 тагильских школьников попали в больницу после "газовой атаки"
Кто-то распылил баллончик.26 октября 2016 в 18:21
В Челябинске 13-летняя школьница сорвалась с 3 этажа
При попытке побега.26 августа 2016 в 18:14
В Чайковском родители избивших школьницу подростков заплатят штраф
Почти всем участникам расправы не было и 16.25 августа 2016 в 11:19
СКР открестился от избиения школьницы в Чайковском
Она не сильно пострадала.24 августа 2016 в 17:32
Школьницы Чайковского избили подругу и выложили фото в Сеть
Полиция проводит проверку.16 августа 2016 в 16:27
Тагильчанка получила пенсию билетами "Банка приколов"
И отправилась в полицию.Сегодня в 09:24
В Перми смерть пассажирки автобуса от инсульта обернулась "уголовкой"
Женщину катали по маршруту 3 часа.
Главные новости
- Сегодня в 16:51В Тюмени при пожаре пострадали две семьи
- Сегодня в 16:47Южноуральские ревизоры взялись за Дубровского
- Сегодня в 16:11Челябинец грозился взорвать гранату в жилом доме
- Сегодня в 14:50С россиян сняли "уголовку" за подзатыльники детям
- Сегодня в 14:23"Медведи" Носова потеряли партийные архивы
Аналитика
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.