Переключившись на мультики.

В группе соцсети "ВКонтакте", где тагильские школьники выкладывали интимные фото, удалены все снимки и записи, передает "Уралинформбюро".

Администратор паблика разместил на стене мультфильмы, а в новостях закрепил сообщение: "Внимание я обращаюсь к учителям, чиновникам и родителям. Эта группа, не была создана для обмена интим фото. Эта группа была создана, для обменом информации о определенном человеке. Те сплетни на сайтах это, все ложь! Мы отчистили историю группы. Но мы, на этом не остановимся! Если я, админ VGNK OFFICIAL удалю, данную группу то, появится еще больше групп, на данные темы! Поэтому я группу удалять не собираюсь!" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В группе состоит более 1200 человек. Школьники выкладывали откровенные снимки, которые сопровождали интимными подробностями. В СМИ поднялась шумиха, после чего полиция организовала проверку.

Однако, судя по всему, рано или поздно группа вернется к прежнему контенту. Об этом намекнул администратор, который посоветовал одному из подписчиков, недовольному мультиками, "просто подождать".

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