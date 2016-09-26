×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске на детской площадке нашли трупСегодня в 13:11

  • Текст

На скамейке.

Утром 27 января 2017 года в Челябинске в одном из дворов на улице Доватора на детской площадке нашли мертвого мужчину. Он сидел на скамейке. Возможно, горожанину стало плохо, он потерял сознание, а потом замерз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Советскому району, к ним материалы по данному делу пока не поступали.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus