В Челябинске на детской площадке нашли трупСегодня в 13:11
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На скамейке.
Утром 27 января 2017 года в Челябинске в одном из дворов на улице Доватора на детской площадке нашли мертвого мужчину. Он сидел на скамейке. Возможно, горожанину стало плохо, он потерял сознание, а потом замерз.
Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Советскому району, к ним материалы по данному делу пока не поступали.
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