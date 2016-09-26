На скамейке.

Утром 27 января 2017 года в Челябинске в одном из дворов на улице Доватора на детской площадке нашли мертвого мужчину. Он сидел на скамейке. Возможно, горожанину стало плохо, он потерял сознание, а потом замерз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Советскому району, к ним материалы по данному делу пока не поступали.