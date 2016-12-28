Двое в больницы.

За медицинской помощью после аварии с участием вахтового автобуса в Югре обратились 13 человек.

Двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу имени В.И. Яцкив. Еще 10 человек с ушибами обследовали в ОКБ и отпустили на амбулаторное лечение.

Одного пострадавшего доставили в Сургутскую клиническую травматическую больницу. Но госпитализация ему не потребовалась. Об этом "Уралинформбюро" сообщили официальные представители медучреждений.

Авария произошла поздним вечером 26 января 2017 года. Вахтовый автобус, двигаясь в направлении Нефтеюганска, врезался в грузовик с трубами, стоявший на обочине. В ДТП погиб водитель автобуса.

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