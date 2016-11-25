Ее муж попал под "уголовку".

43-летний житель Тазовского района подозревается в причинении смерти по неосторожности своей супруге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 20 января 2017 года обвиняемый с женой выпивали в гостях в селе Антипаюта, после чего на снегоходе отправились домой. По дороге пьяная женщина упала с заднего сиденья на лед. Она скончалась на следующий день в больнице.

Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.