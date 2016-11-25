Жительница Ямала разбилась на снегоходеСегодня в 15:48
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Ее муж попал под "уголовку".
43-летний житель Тазовского района подозревается в причинении смерти по неосторожности своей супруге.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 20 января 2017 года обвиняемый с женой выпивали в гостях в селе Антипаюта, после чего на снегоходе отправились домой. По дороге пьяная женщина упала с заднего сиденья на лед. Она скончалась на следующий день в больнице.
Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.
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