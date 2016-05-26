Малярия из Гоа унесла вторую жизнь в РоссииСегодня в 17:10
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С начала 2017 года.
Женщина из Ульяновской области, подхватившая малярию во время отдыха в Гоа (Индия), умерла в результате осложнений. Это второй случай в наступившем году в России - первой жертвой стал свердловчанин.
"Врачам удалось победить малярию, но ее осложнения вызвали полиорганную недостаточность, которая и стала причиной гибели пациентки", - отметил глава минздрава Ульяновской области Павел Дегтярь. После комплекса противоэпидемических мероприятий угрозы распространения малярии в регионе нет, заявил министр.
Стоит отметить, что ранее Роспотребнадзор сообщал о случае завозной малярии в Свердловской области. У жителя Среднего Урала, приехавшего из Гоа, спустя некоторое время подскочила температура. Он долго не обращался к врачу, и болезнь приобрела тяжелую форму, что привело к гибели свердловчанина, передает "Уралинформбюро".
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