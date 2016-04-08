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В Тюмени при пожаре пострадали две семьиСегодня в 16:51

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Трое взрослых и трое детей.

Ранним утром 27 января 2017 года в Тюмени в переулке 5-м Степном сгорел частный дом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 5.00. На место выехали 9 единиц техники и 28 человек. В момент возгорания в доме находились две семьи - хозяева и их гости (всего 6 человек, в том числе трое детей). Все пострадали.

"Вызов на станцию скорой помощи поступил сегодня в 5.08, первая бригада прибыла в 5.21, всего дежурило две бригады. Трое взрослых и трое детей доставлены в ОКБ №1. В токсикологии находятся 2 женщины и трое детей с отравлением унарным газом и продуктами горения. Состояние удовлетворительное, получили полный комплекс необходимой медицинской помощи, возможно, сегодня будут выписаны. Один мужчина с ожогами 12% тела находится в ожоговом отделении, в реанимации, состояние тяжелое. Помимо ожогов у него термоингаляционная травма", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

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