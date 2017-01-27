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6-летняя челябинка пострадала в массовом ДТП с троллейбусомСегодня в 17:46

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Ее госпитализировали.

Утром 27 января 2017 года в Челябинске на улице Новороссийской произошло массовое ДТП с участием троллейбуса.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 31-летняя водитель Toyota Vitz врезалась во встречные Lada Kalina и Volkswagen Tiguan. От удара внедорожник откинуло на попутный троллейбус.

Автоледи и ее 6-летнюю пассажирку госпитализировали.

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