Водитель за год 28 раз попался ГИБДД.

27 января 2017 года в 10.30 в Челябинске на проспекте Ленина водитель маршрутки Ford Transit (№18), не справившись с управлением, врезался в пешеходное ограждение и электроопору.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадали два пассажира - 22-летний юноша и 56-летняя женщина. Последнюю госпитализировали.

44-летний водитель маршрутки за прошедший год 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.