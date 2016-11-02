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В Челябинске маршрутка протаранила электроопору - двое пострадавшихСегодня в 17:32

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Водитель за год 28 раз попался ГИБДД.

27 января 2017 года в 10.30 в Челябинске на проспекте Ленина водитель маршрутки Ford Transit (№18), не справившись с управлением, врезался в пешеходное ограждение и электроопору.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадали два пассажира - 22-летний юноша и 56-летняя женщина. Последнюю госпитализировали.

44-летний водитель маршрутки за прошедший год 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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