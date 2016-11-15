На екатеринбургском Уралмаше трамвай сошел с рельсовСегодня в 19:33
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Движение встало.
Вечером 27 января в Екатеринбурге в районе перекрестка Космонавтов - Фронтовых бригад трамвай сошел с рельсов. Фото с места ЧП опубликовали пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".
Из-за аварии образовалась огромная пробка. Никто из пассажиров не пострадал.
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